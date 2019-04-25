Рада обратилась к Западу из-за "паспортного" решения Путина по Донбассу

Украинские депутаты обратились не только к мировому сообществу, но и напрямую к президенту России

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Верховная Рада поддержала проект постановления об обращении к международному сообществу относительно решения президента РФ Владимира Путина по выдаче российского гражданства жителям ОРДЛО. За документ проголосовали 230 народных депутатов.

Так, обращение адресуется к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и его парламентской ассамблее (ПАСЕ) , Европарламенту, Межпарламентскому союзу, парламентами и правительствами стран ЕС, США, Канады и НАТО, иностранным посольствам в Украине.

В своем постановлении парламент четко дает понять, что такие действия РФ являются грубым вмешательством во внутренние дела Украины и имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в поствыборный период.

"Этими действиями Кремль также в очередной раз развенчал ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте". Верховная Рада Украины решительно осуждает агрессивные действия руководства РФ, акцентирует на недопустимости отхода от выполнения Минских договоренностей и эскалации напряженности на Донбассе. Особую обеспокоенность парламента Украины вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии с обоснованием якобы защиты своих граждан, проживающих за пределами РФ", – говорится в обращении.

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В Раде считают, что Москва таким образом пытается оправдать, легитимизировать и расширить военное присутствие России на оккупированной части Донбасса, а Путин своим указом создает правовые условия для возможности официального применения вооруженных сил РФ против Украины. (Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты российских граждан за пределами территории РФ).

"Верховная Рада Украины считает указ президента РФ юридически ничтожным и таким, который не может изменить принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. В связи с этим ВР обращается с настоятельным призывом осудить вышеуказанные деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине, консолидировать общие с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям РФ и принять меры по усилению, в этой связи, режима международных санкций, направленных против РФ. Верховная Рада также требует от президента РФ В. Путина отменить свой указ", – говорится в заявлении.

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Сообщалось, что вчера Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Путин также выразил удивление реакцией Запада на "паспортизацию" ОРДЛО.

На такие действия последовала жесткая реакция Запада, который призвал Москву отменить данное решение. Более того, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. Заседание начнется в 22:00 по Киеву.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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