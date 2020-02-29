Рада объявила повестку дня внеочередной сессии: срочные законы и кадры в Кабмине

Верховная Рада объявила официальную повестку дня внеочередного заседания, которое пройдет 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского.

Народные депутаты рассмотрят следующие вопросы:

- проект закона №3003 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;

- проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего Вооруженными силами и начальника Генерального штаба с 1 марта 2020 года, а не 1 января 2021 года;

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- проект закона №0025 о ратификации договора с Францией по закупке 20 патрульных катеров;

- проект закона №2500д о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение)

В тренде Три российских телеканала оказались под запретом в Украине

- вопрос о Кабинете Министров Украины;

- вопрос о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, недавно глава государства встретился с руководством ведущих украинских медиахолдингов.

Также мы сообщали о том, как президент прибыл в Верховную Раду и принял участие в заседании фракции "Слуга народа" перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.

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