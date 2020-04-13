Рада одобрила создание спецгоспиталей и обсерваторов: что это значит

Верховная Рада на внеочередном заседании принял законопроект №3320 о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Соответствующий документ поддержали 332 народных депутата.

Принятым законом определено понятие "самоизоляция", "обсервация", "обсерватор". Установлено, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина.

Документом предусматривается выдача и оплата больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях). Также определены условия выезда граждан из зоны карантина.

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Законом теперь разрешается местным властям организовывать временные специализированные госпитали и обсерваторы для дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению. При создании таких специализированных госпиталей предусмотрена возможность использования помещений и имущества других заведений и учреждений. К таким госпиталям не будут применяться требования по получению лицензии. К работе в таких заведениях могут привлекаться на условиях контракта все врачи, которые имеют соответствующую квалификацию. При этом сохраняется основное место работы и должность такого работника, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

Депутаты также сразу поддержали предложение безотлагательно направить президенту Украины на подпись данный закон.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада также поддержала изменения в госбюджет-2020, благодаря чему выделяются миллиарды гривен на борьбу с коронавирусом, а пенсионеров ждет материальная помощь.

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