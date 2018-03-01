Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму

Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году

Верховная Рада официально обратилась к международному сообществу с призывом не признавать российские выборы в оккупированном Крыму и ввести за и проведение санкции. Соответствующее постановление проголосовали 255 народных депутатов.

В принятом постановлении указывается, что намерение России провести 18 марта в оккупированном ею Крыму президентские выборы является грубым нарушением законов Украины и международного права, в частности Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, Будапештского меморандума 1994 года и других международных правовых актов.

В связи с этим Верховная Рада обращается к Совбезу и Генассамблее ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и другим международным организациям, иностранным парламентам и правительствам с просьбой повлиять на российские власти с целью непроведения выборов на оккупированном полуострове. В случае проведения выборов, Рада призывает Запад не направлять туда наблюдателей и зафиксировать факт нелегитимности результатов выборов.

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Кроме того, принятым постановлением депутаты призывают международное сообщество осудить действия России в Крыму, в том числе нарушение прав человека.

Киев просит Запад ввести санкции как против России, так и персональные против лиц, которые причастны к организации незаконного голосования на полуострове в 2016 году в Госдуму РФ, и в 2018 году на президентских выборах.

Нардепы призывают надавить на Россию для допуска международных организаций в Крым для мониторинга ситуации и контроля за соблюдением прав человека.

Министерству иностранных дел Украины поручено безотлагательно направить текст обращения в Совет безопасности и Генассамблею ООН, международные организации, парламентские ассамблеи, парламенты и правительства государств-членов ООН.

Напомним, ранее Украина предупредила Россию о последствиях выборов в Крыму. Министр иностранных дел Павел Климкин выдвинул требования к РФ.