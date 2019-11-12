Рада отложила рассмотрение законопроектов о рынке земли

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Проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" исключен явочным порядком с повестки дня Верховной Рады на вторник, 12 ноября.

"Сейчас на сайте ВР – новая повестка дня на вторник, законов по земле нет. Еще на согласительном (совете лидеров фракций и депутатских групп – Ред.) предложение перенести вопрос внедрения рынка земли с вторника не поддержали Слуги (фракция партии "Слуга народа" – Ред.) и Голос. Но, все-таки откладывается. Это означает одно – голосов у слуг на эти несовершенные законы нет", - написала на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По ее словам, законопроект о создании рынка земли еще несколько часов назад стоял в повестке дня на вторник одним из первых.

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По состоянию на 20.00 понедельника в опубликованной на сайте парламента повестке дня на 12 ноября законопроект №2178-10 отсутствует.

Как известно, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

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10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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