Рада отправила в КСУ законопроект о "народовластии": что он означает

/ Фото: president.gov.ua

На сегодняшнем заседании Верховной Рады 338 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроект №1015 относительно возможности внесения законопроектов в парламент народом Украины.

Как объяснил во время выступления в парламенте представитель президента в КСУ Федор Вениславский, законопроектом о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

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"Фактически, президент Зеленский своим законопроектом ставит народ Украины на первое место в списке субъектов, которые могут инициировать закон. Конечно же, нужен четкий механизм, как народ сможет подавать законы в Верховную Раду, надо учесть и количество людей, которые подают, и региональное представительство. Каким образом народ будет реализовывать это право – будет прописано в законе. И внесенные народом законодательные инициативы не обязывают Верховную Раду их принимать. Право законодательной инициативы будет реализовываться в порядке и случаях, предусмотренных Конституцией и законами Украины", – уточнил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", утром Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, приняв соответствующий закон, поданный пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко в 2017 году. Теперь народные избранники лишатся иммунитета с 1 января 2020 года.

Кроме того, парламент направил в КСУ законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР. Представитель президента в Конституционном суде уверяет, что не будет никакой узурпации власти.

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