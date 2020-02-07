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Рада перенесла принятие рынка земли: когда продолжат

7 февраля, 14:17

В пятницу депутаты не долго занимались рынком земли и отложили этот законопроект

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли на следующее пленарное заседание, пройдя на сегодняшний день только 216 правок из 4018.

Так, после Часа вопросов к правительству, народные избранники продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, в частности поправки о внесении изменений в статью 130 "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения" Земельного кодекса.

Потом был объявлен перерыв на 30 минут, а после него снова взялись за законопроект. Все правки, которые рассматривались, были отклонены. Они касались внесения изменений в статью 130.

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В общем нардепы сегодня закончили на 216 правке из 4018, после чего прекратили их рассмотрение, перенеся это дело на следующее пленарное заседание. Отметим, что в пленарном режиме депутаты теперь будут заседать 18 февраля.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, когда проголосуют за рынок земли. По его словам, президент во время встречи со "слугами народа" даже не настаивал на быстром принятии закона.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте об этом подробней в материале "Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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