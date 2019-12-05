Рада пересмотрит Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Парламент снова возьмется за соцзащиту и гарантии для ветеранов, а также будет бороться с рейдерством

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании повторно рассмотрит Избирательный кодекс с предложениями президента, изменения в Земельный кодекс для борьбы с рейдерством, законопроекты о соцзащите ветеранов войны и ряд других документов.

Так, первым дело депутаты возьмутся за Избирательный кодекс с замечаниями президента. Ранее глава государства забраковал принятый закон еще прошлым созывом парламента. Он считает, что поступивший ему на подпись Кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Также парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №0858 о внесении изменений в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. Документ поможет защитить права собственников и пользователей земельных участков, предотвратить захваты предприятий в аграрном секторе. Также предлагается установить на законодательном уровне предохранители, которые бы сделали невозможным рейдерство – как в силовом виде, так и в махинациях с документами.

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В первом чтении три законопроекта (№2398, 2398-1, 2398-д) про оборонные закупки. Принятие этих оборонных законопроектов позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны с лучшими европейскими практиками. Это позволит обеспечить эффективное и прозрачное осуществление закупок, создание конкурентной среды в сфере оборонных закупок, предотвратить коррупцию.

Депутаты попытаются определить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг как центральный органа исполнительной власти со специальным статусом (законопроекты №2490 и 2490-1 в первом чтении).

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Также рассмотрят два законопроекта о ветеранах войны: по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий (№1197) и по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны (№1198).

Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Рада предоставила добровольцам статус участника боевых действий. Теперь воины добробатов, которые воевали против России на Донбассе не в составе ВСУ и других официальных военных формирований, смогут получить корочку УБД.

Кроме того, Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии. Документ запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

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