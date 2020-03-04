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Рада перевела ВСУ на новую структуру по стандарту НАТО: что это значит

4 марта, 21:23

Сергей Мартынец

Депутаты на год ускорили переход армии на J-структуру

Парламент 292 голосами "за" принял законопроект №3015 о внесении изменений в закон "О национальной безопасности Украины" относительно перехода украинской армии на новую структуру управления. Соответствующее решение поддержали народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады, которое транслирует "Сегодня".

Законопроект предполагает разделение полномочий между главнокомандующим Вооруженными силами Украины и начальником Генерального штаба. Изначально планировался переход на так называемую новую J-структуру управления войсками с 1 января 2021 года, но данным законопроектом в законе о нацбезопасности меняется дата на 27 марта 2020 года.

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Принятие законопроекта теперь решит задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. В украинской армии появятся две отдельные должности – главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба.

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Суть новой структуры заключается в том, что Генеральный штаб будет заниматься формированием армии – набор личного состава, подготовка, оснащение, строительство инфраструктуры и т.д. А главнокомандующий ВСУ будет отвечать за применение ВСУ -непосредственно выполнение операций, боевых задач. Министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что значит переход ВСУ на J-структуру.

Смотрите также видео интервью с министром обороны на телеканале "Украина 24", где он рассказывал о призыве на срочную службу, военных городках по натовским стандартам и многом другом:

Видео : Украина 24

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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армия Верховная Рада ВСУ законопроект

Источник: Сегодня

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