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Рада "перезагружает" власть, а Украина и Россия говорят транзите газа: топ-темы дня

19 сентября, 11:35

Парламент должен внести изменения в некоторые законы, а в Брюсселе пройдут газовые переговоры

Проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке – внесение изменений в закон о столице Украины, о перезагрузке власти, а также в законы о первоочередных мерах по реформе прокуратуры. Кроме того, парламент намерен отменить т.наз. "поправки Лозового" и предоставить право НАБУ и ГБР на прослушку нардепов.

Проходит конференция по реформе управления земельными отношениями и презентация "земельного" омбудсмена. В мероприятии участвуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и министр юстиции Денис Малюська.

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- Состоится пресс-конференция председателя Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко и директора Центрального департамента НСЗУ Андрея Виленского.

В тренде
Закон о столице и реформа прокуратуры: чем займется Верховная Рада
Фото: Верховная Рада Украины

- В Брюсселе глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев и российского "Газпрома" Алексей Миллер примут участие в трехсторонних консультациях по газу в формате Украина-ЕС-Россия.

Новости "Сегодня" днем ранее сообщали, что Вятрович уволен, доллар дешевеет, а Кабмин успокаивает субсидиантов. Больше о других итогах дня 18 сентября смотрите в сюжете:

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земля переговоры Газпром Верховная Рада прослушка НАБУ Нафтогаз Украины перезагрузка транзит газа ГБР

Источник: Сегодня

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