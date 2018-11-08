Рада подержала законопроект о прилегающей зоне: что это значит для Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины". В случае окончательного принятия документа морская территория Украины увеличится на 12 морских миль. За него проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить статус и определить правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок осуществления в этой зоне прав Украины как прибрежного государства. Согласно документу, прилегающая зона Украины – это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины, и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских мили, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

Определение морской границы Украины (делимитация) осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Законопроектом предлагается определить права Украины в прилегающей зоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия задержала в Азовском и Черном морях почти 700 кораблей

Украина в своей прилежащей зоне через уполномоченные органы осуществляет контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды Украины. Предусматривается наказание за нарушение указанных правил, совершенные в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды, а также в пределах прилегающей зоны, установленной этим законом;

Если депутаты примут соответствующий закон, то морская территория Украины расширится на 12 морских миль (22 километра), что позволит существенно сократить контрабанду в Черном море, предупредить случаи нарушения морской границы государства и позволит обеспечить экономический суверенитет.

Напомним, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от России на море. Глава государства поручил провести морскую границу с РФ и оценить влияние на окружающую среду выбросов с "Крымского титана".

Отметим, что из-за агрессии России в Азовском море в Украине встал вопрос о разрыве морского договора с Москвой. Сооружение моста, который соединил Россию с Крымским полуостровом, препятствование коммерческому судоходству в Азовском море – все это заставляет продумывать варианты реагирования со стороны Украины. Ряд экспертов в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, стоит ли разрывать договор по Азову с Россией.