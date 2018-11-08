Рада подержала законопроект о прилегающей зоне: что это значит для Украины

Сегодня, 13:08

Принятие закона позволит сократить потоки контрабанды и обеспечит экономический суверенитет и

Верховная Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Верховная Рада. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины". В случае окончательного принятия документа морская территория Украины увеличится на 12 морских миль. За него проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить статус и определить правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок осуществления в этой зоне прав Украины как прибрежного государства. Согласно документу, прилегающая зона Украины – это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины, и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских мили, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

Определение морской границы Украины (делимитация) осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Законопроектом предлагается определить права Украины в прилегающей зоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина в своей прилежащей зоне через уполномоченные органы осуществляет контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды Украины. Предусматривается наказание за нарушение указанных правил, совершенные в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды, а также в пределах прилегающей зоны, установленной этим законом;

Если депутаты примут соответствующий закон, то морская территория Украины расширится на 12 морских миль (22 километра), что позволит существенно сократить контрабанду в Черном море, предупредить случаи нарушения морской границы государства и позволит обеспечить экономический суверенитет.

Напомним, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от России на море. Глава государства поручил провести морскую границу с РФ и оценить влияние на окружающую среду выбросов с "Крымского титана".

Отметим, что из-за агрессии России в Азовском море в Украине встал вопрос о разрыве морского договора с Москвой. Сооружение моста, который соединил Россию с Крымским полуостровом, препятствование коммерческому судоходству в Азовском море – все это заставляет продумывать варианты реагирования со стороны Украины. Ряд экспертов в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, стоит ли разрывать договор по Азову с Россией.
Рада, законопроект, море

Вы сейчас просматриваете новость "Рада подержала законопроект о прилегающей зоне: что это значит для Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Важный день в Раде: парламент займется "евробляхами", налогами и переименованием областей

Сегодня, 10:20

Законопроект о семейной медицине депутаты провалили в самом начале работы; впереди - еще 71 документ

Политика

Станислав Березкин. Фото: volyanarodu.com.ua

Луценко внес в Раду представление на арест народного депутата

Вчера, 16:00

Генпрокурор просит парламент снять с подозреваемого неприкосновенность, разрешить его арестовать и привлечь к уголовной ответственности
Загрузка...

Другие новости

Фото: Segodnya.ua

В Киеве девушка устроила танцы под Верховной Радой, видео

Вчера, 15:45

Танцовщица "зажигала" под музыку со сцены

Транспорт

Фото: из открытых источников

В Раде предлагают создать агентство по безопасности дорожного движения

Вчера, 02:23

В Украине сегодня ужасная ситуация с соблюдением Правил дорожного движения, считает Диденко
Загрузка...