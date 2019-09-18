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Рада потребовала от силовиков найти заказчиков поджога у Гонтаревой

18 сентября, 17:50

Народные депутаты с трибуны парламента осудили давление на экс-главу Нацбанка

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В Верховной Раде потребовали от силовиков как можно скорее найти заказчиков резонансного поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Народные депутаты убеждены, что это расследование руководители правоохранительных ведомств должны взять под личный контроль.

"Мы выражаем свою солидарность с госпожой Гонтаревой, которая в самые тяжелые для украинской экономики и банковского сектора времена взяла на себя ответственность за проведение реформ. Реформы – это всегда очень болезненная история, и действительно, странно, что она сегодня говорит, что постоянно получает угрозы и унижения за то, что она вычищала авгиевы конюшни", – заявила народный депутат Ирина Геращенко (фракция партии "Европейская солидарность").

"Мы призываем и президента, и СБУ, и министерство внутренних дел не просто давать заявления и оценки, а как можно скорее найти организатора и заказчика, передать в суд дело, и преступники должны быть наказаны", – заявил народный депутат Святослав Вакарчук (фракция партии "Голос").

Затем депутаты взялись за представление, в котором несколько народных депутатов требовали отменить решение об утверждении в целом закона об импичменте президента – по мнению некоторых народных избранников, из-за спешки был нарушен регламент, и депутаты не смогли внести поправки.

"При рассмотрении законопроекта в сессионном нале народные депутаты высказывали замечания по содержанию законопроекта, однако на голосование был вынесен вопрос о признании проекта закона не требующим доработки, а также проголосовано принятие законопроекта в целом", – заявил народный депутат Николай Княжицкий (фракция партии "Европейская солидарность").

В "Батькивщине" же отмечают: закон об импичменте не предусматривает снятие неприкосновенности с президента.

"Если снять неприкосновенность с президента, то никакая процедура импичмента не нужна. Если внести изменения в статью 105 Конституции Украины и отменить неприкосновенность президента, то тогда все будет просто и понятно. Президент станет таким же, как все, как каждый гражданин Украины", – заявил народный депутат Сергей Власенко (фракция партии "ВО "Батькивщина").

Народные избранники, которые не голосовали за законопроект во втором чтении, считают его нереалистичным. Ведь, чтобы объявить президенту импичмент, нужно голосование в три этапа. И финальное должно набрать не менее 337 голосов. Но в "Слуге народа" такие претензии коллег отвергают.

"Именно с целью того, чтобы ту процедуру, которая закреплена в Конституции, сделать реальной с точки зрения механизма реализации, был предложен этот законопроект. Законопроект об устранении президента с поста в порядке импичмента абсолютно соответствует Конституции Украины", – заявил народный депутат Федор Вениславский (фракция партии "Слуга народа"), потому отменить решение Верховной Рады о принятии закона об импичменте не удалось.

А вот закон о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении народные депутаты поддержали. Это означает, что суд будет рассматривать только дела топ-коррупционеров.

Достаточно голосов для принятия набрал и законопроект, который уменьшает давление на представителей бизнеса.

Не обошли вниманием депутаты и проект госбюджета на следующий год, который им подало на рассмотрение правительство. Говорят, уже имеют немало претензий к содержанию. Кабмин представит этот документ 20 сентября.

Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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Рада Нацбанк поджоги Верховная Рада расследование гонтарева

Источник: Сегодня

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