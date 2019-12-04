Рада предоставила добровольцам статус участника боевых действий

За время войны на Донбассе Украину защищало много добровольцев, не вошедших в состав ВСУ

/ Фото: AFP

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2045-1 о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий. Документ поддержали 329 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что государство гарантирует право на статус ветерана войны определенной категории лиц, которые в составе добровольческих формирований, не вошедших в состав официальных воинских формирований (ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур), принимали непосредственное участие в антитеррористической операции. В то же время получить статус участника боевых действий такие лица до сих пор не могут. Они остаются социально незащищенными и лишены соответствующих государственных гарантий и льгот, несмотря на то, что де-факто вышеуказанная категория военных является участниками боевых действий.

По экспертным оценкам, в Украине около трех тысяч добровольцев без статуса участника боевых действий. Законопроект имеет целью соблюдения правовой и социальной справедливости для каждого участника боевых действий российско-украинской войны.

Реклама

Теперь же законом дополняется этими добровольцами перечень лиц, которые не менее 30 календарных дней (подряд или в совокупности за все время нахождения на Донбассе) принимали участие в АТО во взаимодействии с украинской армией и силовыми структурами. Стоит отметить, что данное положение не распространяется на волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД принимается межведомственной комиссией. Основанием для предоставления соответствующего статуса добровольцам являются следующие документы:

В тренде Рынок электроэнергии и УБД для добровольцев: чем займется Рада

справка от воинской части о периоде непосредственного участия в боевых действиях в рамках антитеррористической операции;

выписка из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины о привлечении лица к АТО, или выписка из приказа Генштаба ВСУ, или выписки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (отбытии) в (из) район АТО.

В случае невозможности предоставить выше указанные документы, для определения воина добровольцем, принимавшим участие в АТО вне состава ВСУ, необходимы показания не менее трех свидетелей. То же условие и для подтверждения получения ранения, контузии или другого повреждения. Отмечается, что учитываются свидетельства тех лиц, которые уже имеют статус УБД и документальное подтверждение участия в АТО именно в тот период, за который они свидетельствуют в отношении добровольца.

Спикер парламента Дмитрий Разумков также заявлял, что планируется внесение альтернативного законопроекта, который определит добровольческие формирования, которые взаимодействовали с командованием Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут получить и вид на жительство.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама