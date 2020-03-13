Рада примет закон по мерам борьбы с коронавирусом – Антон Геращенко

На следующей неделе Верховная Рада Украины намерена принять закон о мерах по борьбе с коронавирусом, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Антон Геращенко считает, что при рассмотрения этого вопроса Украине следует ориентироваться на закон, который был принят в Польше.

"Я лично перевел его на украинский язык, передал его в СНБО, в Минздрав, опубликовал его у себя в Фейсбуке. Этот законопроект в Польше был внесен в парламент 1 марта, уже 3 марта за него проголосовали 405 из 450 депутатов – без каких-либо замечаний. Причем, закон этот очень жесткий. И там огромнейшие штрафные санкции, в том числе для частных лиц, если они не будут выполнять данный закон", – сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Антон Геращенко считает, что в борьбе с распространением коронавируса нужно учесть все необходимые меры для максимальной защиты жизни и здоровья украинских граждан.

"Лучше всего – это перебдеть в данном случае, чем что-то недоделать. Лучше закрыть страну от приезда иностранных граждан, решение об этом принято, лучше ограничить приезд иностранных граждан, при этом мы не можем ограничивать приезд в Украину украинцев. Мы обязаны всех украинцев пустить в нашу страну, всех, кто хочет к нам вернуться. Мы обязаны эффективно проверять все данные по тем украинцам, которые приезжают из стран, где уже идет эпидемия – это Китай, это Италия, и мы ждем подтверждения, скорее всего, будет эпидемия объявлена и во Франции, и Франция закроет свои границы", – сказал Антон Геращенко.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама