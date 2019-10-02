Рада принимает экономические законы, а Британия делает предложение ЕС: топ-темы дня

Проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады . Парламент может отменить закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", усовершенствовать порядок лицензирования хоздеятельности и изменить законы о применении ВСУ и Госспецслужбой транспорта боевой техники, оружия и спецсредств в особый период.

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представит концепцию изменений в Законе о противоминной деятельности в Украине.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует свое последнее предложение для Европейского Союза по Brexit .

В Лозанне 2-3 октября состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" писали о резком подорожании доллара, начале осеннего призыва и отказ от мелких монет . Больше об итогах дня 1 октября смотрите в сюжете:

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