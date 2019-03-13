Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня

Сегодня, 11:00

Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британия готов голосовать за жесткий Brexit

Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня Политика Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британия готов голосовать за жесткий Brexit

Сайт "Сегодня" обратил внимание на темы новостей, которые будут задавать тон в информационном пространстве.

Голосование по языку. Верховная Рада в среду продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о государственном языке.

Кабмин собирается. Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства.

Деньги для Украины. 13-15 марта нашу страну посещает миссия Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС

Опять переговоры. В Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Новое голосование по Brexit. Британский парламент во вторник снова отверг проект соглашения с ЕС. Сегодня должно состояться голосование по выходу из Евросоюза без сделки ("жесткий Brexit").

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине дорожает автогаз, а США планируют новую экспедицию на Луну.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кредит, Кабмин, Рада, Донбасс, Евросоюз, Минск, ТКГ, темы дня, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада вносит правки в "языковой закон", а непогода терзает Украину: темы дня

Вчера, 11:21

Парламент займется переименованием населенных пунктов, а британская Палата общин проголосует по сделке с Брюсселем по Brexit

Порошенко в Николаеве и примирение Пакистана с Индией: темы дня

4 марта, 11:18

В Украине началась Масленичная неделя, а тем временем погода подготовила неприятные сюрпризы

США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня

25 февраля, 11:42

На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

Децентрализация громад "от Гройсмана" и отчет о безопасности продуктов: темы дня

21 февраля, 11:37

Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит ситуацию в Украине, а тем временем у нас портится погода

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось