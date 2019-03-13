Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня

Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британия готов голосовать за жесткий Brexit

Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня 2019-03-13T11:00:00+02:00 Политика Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британия готов голосовать за жесткий Brexit

Сайт "Сегодня" обратил внимание на темы новостей, которые будут задавать тон в информационном пространстве.

Голосование по языку. Верховная Рада в среду продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о государственном языке.

Кабмин собирается. Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства.

Деньги для Украины. 13-15 марта нашу страну посещает миссия Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС

Опять переговоры. В Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Новое голосование по Brexit. Британский парламент во вторник снова отверг проект соглашения с ЕС. Сегодня должно состояться голосование по выходу из Евросоюза без сделки ("жесткий Brexit").

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине дорожает автогаз, а США планируют новую экспедицию на Луну.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.