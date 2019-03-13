Рада принимает "языковой закон", а миссия ЕС решает, дать ли деньги Украине: темы дня
Кабмин проведет очередное заседание, а парламент Британия готов голосовать за жесткий Brexit
Сайт "Сегодня" обратил внимание на темы новостей, которые будут задавать тон в информационном пространстве.
Голосование по языку. Верховная Рада в среду продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о государственном языке.
Кабмин собирается. Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства.
Деньги для Украины. 13-15 марта нашу страну посещает миссия Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС
Опять переговоры. В Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Новое голосование по Brexit. Британский парламент во вторник снова отверг проект соглашения с ЕС. Сегодня должно состояться голосование по выходу из Евросоюза без сделки ("жесткий Brexit").
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине дорожает автогаз, а США планируют новую экспедицию на Луну.
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