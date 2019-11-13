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Рада принимает законы по земле, а у Зеленского покажут план работы в Крыму: топ-темы дня

13 ноября, 09:18

Парламент должен рассмотреть 11 альтернативных земельных законопроектов

/ Фото: Верховная Рада

Сегодня пройдет ряд важнейших мероприятий, за новостями о которых будет внимательно следить сайт "Сегодня".

Верховная Рада проводит пленарное заседание. В повестке – рассмотрение земельных вопросов, в том числе – 11 законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Представительство президента Украины в Крыму представит план и стратегические направления своей работы, включая законодательные изменения, над которыми работает команда, а также будет предоставлена актуальная информация о ситуации во временно оккупированном Крыму.

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Европейская Бизнес Ассоциация встретится с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым. Речь пойдет о рынке труда в Украине, трудоустройстве и занятости как факторе развития экономики; трудовом законодательстве и необходимости пересмотра действующего законодательного регулирования.

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Рада принимает законы по земле, а у Зеленского покажут план работы в Крыму: топ-темы дня

В Антикоррупционном суде состоится судебное заседание по обвинению бывшего служащего Госслужбы экспортного контроля Украины в вымогательстве 250 тыс. долларов взятки .

В Вашингтоне Конгресс США заслушает временного поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента в связи с телефонным разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского .

В Бразилии начинается саммит стран БРИКС. В его рамках пройдет деловой форум, в котором будут участвовать лидеры Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. Они примут участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе проведут двусторонние встречи.

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Источник: Сегодня

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