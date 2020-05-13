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  1. Новости политики

Рада приняла банковский закон: реакция США и ЕС

13 мая, 18:37

Станислав Кожемякин

Западные партнеры Украины отреагировали на принятие законопроекта №2571-д

Европейский союз и США предсказуемо позитивно восприняли принятие Верховной Радой Украины закона о банковской деятельности.

В частности в Twitter "Большой семерки" заявили, что приветствуют решение украинского парламента. Это сообщение "ретвитнули" на странице американского посольства в Киеве.

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"Послы стран G7 поздравляют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и поспособствует углублению международных экономических и торговых связей", – заявили в G7.

"Твит" аналогичного содержания был опубликован и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковской резолюции. Жизненно важная мера для защиты финансов государства и украинских налогоплательщиков. Для экономической стабильности, справедливости, верховенства закона, продолжения финансовой помощи МВФ и ЕС", – написал Маасикас.

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Напомним, что принятие закона о банках было одним из ключевых и последним из невыполненных условий для подписания соглашения с Международным валютным фондом о новой кредитной программе. А в кризисной ситуации деньги МВФ можно назвать единственным шансом на выживание украинской экономики.

Рада рассматривала этот законопроект по специальной процедуре, поскольку к нему было подано больше 16 тысяч поправок – принятие закона могло затянуться на месяцы, но депутаты сделали это за один день.

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Законопроект №2571-д в СМИ часто называют "антиколомойским", отмечая, что его главная цель – сделать невозможным возврат ПриватБанка бывшим акционерам. Но на самом деле документ касается вовсе не одного банка, а сразу всех. Читайте подробней, что предполагает закон о банках.

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США банки ЕС Игорь Коломойский

Источник: Сегодня

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