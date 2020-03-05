Рада приняла две из 3172 поправок к Закону о рынке земли: о чем они

Верховная Рада рассмотрела уже больше 3 тысяч поправок к так называемому Закону о рынке земли (№2178-10), отклонив абсолютное большинство из них.

Согласно информации на сайте парламента, на момент публикации материала были рассмотрены 3172 из 4018 зарегистрированных поправок.

Из всей совокупности поправок были приняты лишь две, причем за вторую народные депутаты проголосовали 5 марта: правку №3017 зарегистрировал нардеп от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис. Она носит технический характер и касается ошибок в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.

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Напомним, что проект закона №2178-10 про оборот земель сельхозназначения был принят в первом чтении 13 ноября прошлого года голосами 240 депутатов.

6 февраля началось рассмотрение законопроекта во втором чтении и всех поданных к нему поправок. В тот же день 296 голосами приняли первую поправку №48 – она касалась права владельцев и пользователей земельных участков на проход или проезд через чужой участок к своему.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался в тонкостях нового закона. Подробнее в материале "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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