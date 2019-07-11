Рада приняла Избирательный кодекс: как реагировали украинские политики

Новинский и Порошенко, Яценюк и Ляшко прокомментировали голосование за кодекс

Фото: Facebook

Результативное голосование Верховной Радой за новый Избирательный кодекс, который объединил в себе пять действующих на данный момент законов – о выборах народных депутатов, о выборах президента, о местных выборах, о Центризбиркоме и о Госреестре избирателей, вызвало положительные отклики ведущих украинских политиков из различных идеологических лагерей.

Так, председатель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что новый Избирательный кодекс был принят благодаря голосованию его политической силы. По его словам, фракция "Оппоблока" настаивала на принятии кодекса на протяжении последних лет.

"С помощью нового Избирательного кодекса у страны появился реальный шанс побороть политическую коррупцию. В скором времени выборы в парламент будут проходить исключительно на основе отрытых списков. Это реальный шаг на пути преодоления коррупционной составляющей в принятии политических решений. Принятие кодекса стало бы невозможным без голосов фракции "Оппозиционного блока"", – отметил он.

По словам Новинского, смешанная система выборов оставалась ключевым звеном коррупции: "Это позволяло действующей власти непрозрачно формировать парламент и влиять на результаты голосования".

"Принятие кодекса – огромный шаг вперед для преодоления кризиса во власти. Очень хорошо, что мы нашли силы и возможности реформировать избирательную систему, в противном случае будущие составы Верховной Рады гарантировано превращались бы в клонов своих предшественников со всеми их недостатками, интригами, проблемами и низкой результативностью работы", – подытожил он.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook назвал принятие Избирательного кодекса историческим решением украинского парламента.

"Ведь реформирование избирательной системы – это одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства. Я рад, что оно реализовалось!", – подчеркнул бывший глава государства.

По его словам, это произошло благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидации демократических сил.

"Я убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", – резюмировал он.

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Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк у себя в Facebook заявил, что голосование за Избирательный кодекс – это очередной шаг к институциональному укреплению Украины.

"Открытым спискам быть. Честность и демократичность избирательного процесса делает Украину сильнее", – считает экс-премьер.

"Голосование было сложным. Парламент, отправленный на досрочные выборы, испытывает недостаток голосов. Но тем более ценно то, что даже при таких обстоятельствах Избирательный кодекс был принят", – подчеркнул Яценюк и поблагодарил фракции НФ за плодотворную работу над кодексом и результативное голосование.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал Избирательный кодекс "стратегическим документом", который может изменить не только систему, но и страну.

"Потому что от того, как нардепы приходит в парламент, зависит то, что они делают", – подчеркнул он в своем видеообращении из Рады и заметил, что его фракция голосовала за кодекс.

А нардеп Мустафа Найем у себя в Facebook объяснил, что начиная с 2024 года выборы в парламент будут проходить исключительно по открытым избирательным спискам.

"Мажоритарные округа навсегда останутся в прошлом. Буду рассказывать внукам, как вымирали динозавры, а их дедушка был депутатом последнего созыва Рады, в котором были эти...ну как их...мажоритарщики", – иронично заметил он.

Новости "Сегодня" сообщали 11 июля 230 голосами при 226 необходимых Верховная Рада приняла Избирательный кодекс . При этом нардепы рассмотрели более 4500 правок к масштабному документу.

Отметим, политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" говорят, что низкий процент позволит создать условия для конкуренции между разными политическими силами, что скажется на их работоспособности. Эксперты рассказали, какой проходной барьер сделает Раду более эффективной.

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