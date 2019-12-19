Рада повторно приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

В кодексе объединены пять ныне действующих законов и депутаты учли пожелания главы государства

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада при повторном рассмотрении поддержала в целом Избирательный кодекс с предложениями президента Украины. За соответствующий документ проголосовали 330 народных депутатов.

Отметим, что в ранее принятый Кодекс были объединены пять действующих сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

В принятом Избирательном кодексе учтены все предложения президента Украины, которые касаются практически всех аспектов сферы регулирования кодекса, всех его содержательных положений и структурных единиц. При этом, большинство из предложений обобщенно. Они охватывают группы статей и отдельные тематические направления, которые отражены в разных частях документа и которые касаются действующего избирательного законодательства.

Читайте также: У депутатов с утра уже третий перерыв подряд: что происходит в Раде

Реклама

Ранее глава государства в своих замечаниях отмечал, что главы Кодекс декларирует модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Однако анализ положений Кодекса, которые определяют порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для заключения о "фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".

Так, принятая редакция Кодекса отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам, депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе. Избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении пятипроцентного барьера попадет в парламент.

Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов, возможность самовыдвижения не предусмотрена. Первая девятка кандидатов останется только в общегосударственном списке, остальные распределяются по 27 региональным спискам, в которых должно быть не меньше пяти и не больше 17 кандидатов.

Отметим, что Киев будет разделен на два округа (левый берег и правый берег, к последнему присоединен заграничный округ).

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов. Однако 14 сентября президент Владимир Зеленский забанил Избирательный кодекс и вернул Раде со своими замечаниями.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама