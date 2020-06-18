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Рада приняла решение по ВНО и итоговой аттестации для школьников

18 июня, 13:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ученики смогут пройти аттестацию в форме ВНО

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла закон, которым разрешается выпускникам школ в этом году не проходить государственную итоговую аттестацию. Соответствующий законопроект поддержали 356 народных депутатов.

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Данный законом устанавливается, что в связи с карантинными ограничениями, выпускники школ в 2019-2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации

"Законом уточняется норма, которая с Кабинета министров снимает обязательство принимать решение о продолжительно учебного года и предоставляет ему возможность регулировать этот вопрос в зависимости от ситуации с заболеваемость COVID-19. Кроме того, предлагается отменить императивную норму о прохождении соискателем образования государственной итоговой аттестации после окончания школы в 2019-2020 учебному году. Такая категория лиц имеет право проходить итоговую аттестацию, в том числе внешнее независимое оценивание исключительно по собственному желанию", – сказал вице-спикер верховной рады Руслан Стефанчук.

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Он подчеркнул, что предложенная президентом инициатива никоим образом не подразумевает отмену ВНО, а лишь предусматривает возможность желающим лично принимать решение о прохождении итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

"ВНО остается основной возможностью вступления в высшие учебные заведения", – подчеркнул вице-спикер.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада школьники зно закон аттестация ВНО

Источник: Сегодня

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