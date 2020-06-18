Рада приняла в первом чтении закон о всеукраинском референдуме

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Документ поддержали 252 народных депутата.

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Глава государства считает, что нынешнее законодательство приводит к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме. Этот пробел он хочет восполнить в Основном законе.

Законопроектом предусматривается, что всеукраинский референдум может быть проведен по следующим вопросам:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины. Инициирует референдум по этому вопросу президент Украины;

решение вопроса общегосударственного значения (инициирует народ);

изменение территории Украины (инициирует Верховная Рада);

о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ).

На общенациональное голосование не могут быть вынесены вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, о защите прав человека и основных свобод, нельзя будет ставить вопрос независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности, украинцы не смогут решать вопросы налогов, бюджета, амнистии.

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Для проведения референдума по народной инициативе должна собраться группа в составе не менее 300 человек, пригласив на собрание представителя ЦИК. Группа должна сформулировать вопрос референдума и одобрить формулировку. Затем инициатива передается в ЦИК, и начинается процедура сбора подписей граждан за проведение референдума. Их нужно собрать 3 миллиона, причем подписи должны быть собраны не менее чем в двух третях регионов и не менее чем по сто тысяч подписей в каждом из них. Провозглашает референдум по народной инициативе президент. При этом глава государства или не менее 45 народных депутатов могут подать в Конституционный суд конституционное обращение относительно конституционности вопроса, предлагаемого для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.

На референдум разрешается выносить только один вопрос, при этом он должен требовать однозначного ответа: "да" или "нет". Принятое решение может быть отменено путем такого же референдума, но не ранее чем через три года.

Эксперты рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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