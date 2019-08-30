Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Депутаты проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности

/ Фото: AFP

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов, при минимально требуемых 226.

"Решение принято. Я очень благодарю всех, кто принял участие и поддержал это постановление", — сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

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В июне 2018 года Конституционный суд Украины дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Напомним, что ранее права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры министров.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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