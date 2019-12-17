Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского

Теперь Украина будет заботиться об украинских скаутах даже за границей

Скаутская организация Пласт. Фото: facebook.com/PlastUA

В начале сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон о признании и господдержке скаутской организации "Пласт", после чего внес свои предложения к документу. Сегодня Верховная Рада поддержала президентские "правки". Законопроект №0976 был повторно принят 316 голосами.

В доработанном законе изменено его название на "О признании пластового движения и особенности государственной поддержки пластового, скаутского движения" и изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций. Обновленный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада "Пласта" отражен в преамбуле.

В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

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Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

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Также доработанным законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности указанных организаций. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластунов образовательной (учебной) программы.

Также предложения Зеленского предусматривают, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

А пока в раде депутаты решали вопрос скаутов, на улице, у стен парламента, развернулись серьезные противостояния между активистами и правоохранителями. Новости "Сегодня" писали о столкновениях под Радой с применением газа и огнетушителей.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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