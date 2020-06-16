Рада приняла закон о поддержке сферы культуры, на котором настаивал Зеленский

Сфера культуры из-за карантина пострадала не меньше, чем другие

Парламент принял закон о поддержке сферы культуры во время карантина, за который накануне просил в своем письме к Раде и президент Владимир Зеленский. Депутаты поддержали во втором чтении законопроект №3377 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных карантинных мер.

Так, в частности, закон предполагает, что до 31 декабря 2020 года государственная поддержка кинематографии может осуществляться в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов в объеме до 100 процентов включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

"Ожидаемые дополнительные расходы бюджета на государственную помощь и финансовую поддержку в сфере культуры, креативных индустрий и туризма – 600 млн грн (за счет стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу). Объем необходимого кредитования оборотного капитала субъектов хозяйствования в сфере культуры, креативных индустрий и туризма – 15-25 млрд грн (эквивалент 2-3 месяцев потерь от ограничения предоставления услуг). Количество предоставляемых дополнительных кредитов – 30-50 тысяч (при среднем размере – 500 тыс. грн на 1 субъект хозяйствования)", – говорится в документе.

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Согласно принятому закону, учреждениям культуры предоставляется возможность уменьшить плату за аренду имущества, если они не имели возможности использовать его из-за карантина.

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Предусматривается компенсация за частичную безработицу работникам культурной сферы.

До конца этого года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада также приняла закон для бизнеса. Парламент запретил банкам взимать с бизнеса штрафы, пени и неустойки за просроченные во время карантина платежи.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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