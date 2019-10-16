Рада приняла закон о судебной перезагрузке: подробности

Рада сократила состав Верховного суда с двухсот до ста судей и ввела еще ряд новшеств

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Законопроект (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления, который ранее критиковали в Совете Европы, во втором чтении и в целом поддержали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

Регламент ВККС будет утверждаться Высшим советом правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС.

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Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше будет готовить ВККС, однако утверждать это будет ВСП.

Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить ВСП.

Статья 95-1 определяет порядок формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

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Предполагается, что в состав конкурсной комиссии будут входить три члена от Совета судей Украины и три члена из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, которые работают в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, прописан порядок деятельности комиссии.

Согласно законопроекту, будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут, в том числе, пренебрежение обязанностями, поведение, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи.

Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия. Вместе с тем увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВСП будет принимать не орган, назначивший его, а непосредственно ВСП.

Согласно документу, ВСП создаст комиссию по вопросам добропорядочности и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов (по три человека от каждой стороны) и сможет вносить представления об увольнении членов ВСП и ВККС.

Решение об освобождении от должности члена Высшего совета правосудия по основаниям принимается по представлению Комиссии по добродетели и этики на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики в течение пяти дней после представления.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 1025 о внесении изменений в законодательство относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), чтобы разгрузить работу судей. Теперь этот суд будет заниматься делами топ-коррупционеров.

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