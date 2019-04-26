Рада приняла закон "О языке": большинство депутатов сразу разъехались, но не на отдых

Депутаты признались, что в ближайшие недели отдыхать за границей они не собираются

После принятия Верховной Радой закона "О языке" большинство народных депутатов разъехались и на вечернем заседании зал был полупустым. А далее у парламентариев – длительные выходные.

Журналисты "Сегодня" узнали, чем займутся народные избранники – поедут на экзотические острова или останутся в Украине следить за политическими изменениями.

Обычно в такое время нардепы готовятся отдохнуть в Украине или на заграничных курортах. Однако на этот раз в кулуарах чувствовалось политическое напряжение. Об этом откровенно говорят и сами парламентарии.

"Очень много идет кулуарных договоренностей, это так. Потому что никто не знает, будут выборы в июле, или в октябре. – Есть много политиков, которые сейчас "переобуваются", или они находятся в режиме ожидания? – Конечно, все ожидают, стоят в очереди, вы же видели, чартеры постоянно летают", – рассказал Борислав Розенблат.

Также он объяснил, что имел в виду не те самолеты, которые выполняют рейсы на экзотические острова, а те, на которых его коллеги летают на встречи с влиятельными бизнесменами для обсуждения политических изменений.

Депутаты-мажоритарщики, которые обираются не по партийным спискам, тем временем отчитываются о запланированных на праздники встречах с избирателями.

"На эти майские праздники остаюсь в Киеве. И ветеранов нужно поздравить, и с детьми нужно встретиться, поздравить. Я свое будущее политическое связываю со своими избирателями, которым я хочу посвятить время в эти выходные. – Потому что вы мажоритарщик? – Да", -признался Дмитрий Андриевский.

В свою очередь, нардеп Валерий Писаренко заявил, что планирует встретить Пасху с семьей в Украине.

"13 мая мы соберемся все здесь, в Киеве, потому что 14 начнется ожесточенная политическая борьба", – рассказал он.

А накануне Писаренко внес свою лепту в политическую напряженность – предложил уволить главу Верховной Рады Андрея Парубия.

"Время настало сменить эту эпоху и перейти к новой, которая могла бы дать результаты. – Это заигрывание с властью? – Это не заигрывание, это реальность", – заверил Писаренко.

Большинство опрошенных "Сегодня" народных избранников не на камеру признаются – отдыхать за границей в ближайшие недели не планируют, потому что слишком много изменений.

Напомним, что новый "языковой" закон устанавливает применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, в сфере обслуживания, собственных названиях, в СМИ электронных и печатных, в образовании. Однако не затрагивают частную жизнь украинцев: люди могут свободно общаться на том языке, на каком сочтут нужным. Также нацменьшинства получили гарантии в образовательном процессе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рада приняла закон "О языке": большинство депутатов сразу разъехались, но не на отдых". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"