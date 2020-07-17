Рада приняла закон об оборонных закупках: что он предполагает

Ранее Верховная Рада сделала Минобороны прямым экспортером вооружений, а теперь приняла закон об оборонных закупках, благодаря котором будет защищен национальный производитель товаров военного назначения и соответствие сферы военных закупок стандартам НАТО.

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Соответствующий законопроект №2398-д во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

"Законопроектом предусмотрены эффективные механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей государственных контрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения, в том числе – возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий исполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла" при отборе исполнителей, что соответствует лучшим стандартам стран-членов НАТО и ЕС, предоставление приоритета локализации производства на таможенной территории Украины", – говорится в пояснительной записке.

Закон определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Определено понятие "услуги оборонного назначения". Они связаны с:

обеспечением жизнедеятельности объектов и сооружений оборонного и специального назначения, эксплуатацией, ремонтом, модификацией, модернизацией, использованием, утилизацией и уничтожением товаров оборонного назначения;

разработкой и внедрением информационных систем, систем кибербезопасности и киберзащиты;

разработкой стандартов и технических спецификаций для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны;

формированием и ведением страхового фонда документации на вооружение, военную и специальную технику, другое военное имущество, объекты и сооружения оборонного и специального назначения.

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Закон предусматривает возможность увеличения исключительно для национальных производителей предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур. Также предусмотрен постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО; предоставлению возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту; осуществлению закупок в рамках 3-летнего планирования.

Этот закон применяется при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 000 гривен, для работ оборонного назначения – 1,5 миллиона гривен. Закупка товаров, работ и услуг осуществляется государственными заказчиками.

Действие настоящего закона не распространяется на закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения через международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки – Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".

Как сообщали новости "Сегодня", Совет национальной безопасности и обороны решил существенно увеличить оборонный заказ. По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, было принято решение относительно основных показателей государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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