Рада приняла законопроект о службе в армии комиссованных по здоровью

Сегодня, 13:49

По словам Винника, такие военнослужащие могут работать в тылу, в военных комиссариатах, в структуре Министерства обороны

Верховная Рада. Фото: AFP
Верховная Рада. Фото: AFP

Верховная Рада намерена предоставить военнослужащим, которые признаны военно-медицинскими комиссиями по состоянию здоровья непригодными к службе, при определенных условиях остаться на этой службе.

За соответствующий законопроект №6052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов прохождения гражданами воинской службы проголосовало в первом чтении на заседании во вторник 233 народных депутата.

"Закон урегулирует возможность лиц, если они имеют желание, продолжить службу в Вооруженных силах Украины по контрактам по отдельным специальностям, определенным Генштабом Министерства обороны, несмотря на выводы военно-медицинских комиссий", – сказал народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, представляя законопроект.

Согласно законопроекту, перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие, признанные военно-медицинскими комиссиями непригодными к службе, определяет Министерство обороны и другие центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

По словам Винника, такие военнослужащие могут работать в тылу, в военных комиссариатах, в структуре Министерства обороны.

Ранее председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что парламент должен рассмотреть проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров Украины относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов – центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны" на текущей пленарной неделе.

Ранее сообщалось, что в единый реестр участников АТО внесут данные о семьях погибших бойцов.
закон, Верховная Рада, служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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