Рада провалила обращение к Европе по 75-летию Второй мировой войны

Недавно мир праздновал годовщину победы во Второй мировой войне

Верховная Рада на внеочередном заседании не смогла поддержать проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Депутаты не смогли набрать необходимый минимум в 226 голосов.

Рада хотела призвать Европу к противодействию любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий, распространению нетерпимости и дискриминации по расовому, этническому и гендерному признакам.

Также предлагалось поддержать своим заявлением мирные инициативы генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире.

Реклама В тренде Зеленский пришел в Раду перед принятием закона о банках

Также украинский парламент отказался призвать Запад к противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы-победители, особенно с целью циничного оправдания своей агрессии и игнорирования Россией норм международного права и нарушений прав человека как внутри страны, так и в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 апреля Рада обратилась к Западу из-за России. Киев напомнил международному сообществу, что Россия все еще продолжает агрессию, и призвал еще больше давить на Москву.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама