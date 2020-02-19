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Рада провалила очередные 166 поправок к рынку земли: подробности

19 февраля, 15:21

Парламенту осталось рассмотреть еще 3369 поправок к земельному законопроекту

Депутаты снова провалили все правки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения (рынок земли), которые сегодня удалось рассмотреть.

Парламентарии рассматривали поправки о внесении изменений в статью 130 Земельного кодекса "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения".

Так, депутаты отказались поддержать поправки по концентрации земли в одних руках. Предлагалось внести ограничения для граждан Украины – не более 100 гектаров на одного человека, для физических лиц предпринимателей – не более 500 гектаров, для одного юридического лица – не более 5000 гектаров.

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Также Рада не одобрила запрет внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ, передачу в собственность путем продажи до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также: Земельную реформу будут рассматривать три месяца – Арахамия

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Была отклонена и правка, касающаяся признания недействительными сделок, заключенных во время действия моратория на покупку-продажу земли.

Таким образом, за сегодняшний день депутаты рассмотрели только 166 поправок (ни одна не поддержана) и вышли на показатель в 649 из 4018-ти.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходится день земельных споров в Раде.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Верховная Рада депутаты законопроект поправка рынок земли

Источник: Сегодня

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