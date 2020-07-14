Рада проведет два внеочередных заседания подряд: что рассмотрят депутаты

После вчерашних двух внеочередных заседаний Верховной Рады сегодня депутаты тоже будут работать сверхурочно. После окончания утреннего планерного заседания в 15:00 сразу же начнется первое внеочередное, а после него сразу же второе. Соответствующе распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.
На первом внеочередном заседании с 15:00 будет рассмотрено шесть вопросов:
- законопроект №3658 относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;
- законопроекты №3615, 3615-1 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными препаратами;
- законопроект №3781 по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантина;
- законопроект №2013 о внесении изменения в законодательство по обеспечению социальной защиты детей-сирот относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи;
- законопроект №2524 относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы юридических лиц-предпринимателей;
- законопроект №3550 относительно содействия развитию физической культуры и спорта.
После этого сразу состоится второе срочное заседание, на котором рассмотрят лишь один вопрос – законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах. Отметим, что по данному вопросу подано еще 13 альтернативных законопроектов от народных депутатов.
Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля Верховная Рада так и не приняла решение о назначении местных выборов на 25 октября. Перед рассмотрением данного вопроса в парламент пришло письмо от президента Украины с просьбой убрать из повестки дня данный проект постановления. Позже Дмитрий Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине.
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