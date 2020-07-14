Рада проведет два внеочередных заседания подряд: что рассмотрят депутаты

У депутатов эта пленарная неделя последняя на текущей сессии, и они продолжают серию срочных заседаний

После вчерашних двух внеочередных заседаний Верховной Рады сегодня депутаты тоже будут работать сверхурочно. После окончания утреннего планерного заседания в 15:00 сразу же начнется первое внеочередное, а после него сразу же второе. Соответствующе распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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На первом внеочередном заседании с 15:00 будет рассмотрено шесть вопросов:

законопроект №3658 относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

законопроекты №3615, 3615-1 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными препаратами;

законопроект №3781 по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантина;

законопроект №2013 о внесении изменения в законодательство по обеспечению социальной защиты детей-сирот относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи;

законопроект №2524 относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы юридических лиц-предпринимателей;

законопроект №3550 относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

После этого сразу состоится второе срочное заседание, на котором рассмотрят лишь один вопрос – законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах. Отметим, что по данному вопросу подано еще 13 альтернативных законопроектов от народных депутатов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля Верховная Рада так и не приняла решение о назначении местных выборов на 25 октября. Перед рассмотрением данного вопроса в парламент пришло письмо от президента Украины с просьбой убрать из повестки дня данный проект постановления. Позже Дмитрий Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине.

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