Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу: что будут рассматривать

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине Верховная Рада созывает 17 марта внеочередное заседание, на котором обсудят вопросы противодействия распространению опасного вируса. Об этом заявил на Согласительном совете с лидерами парламентских фракций спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты рассмотрят важный законопроект №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения

"О дальнейших действиях. Думаю, что в ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание ВР, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в вопросе борьбы с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий. Предложено провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10, на которое вынести два законопроекта: первый, который сейчас прорабатывается в комитете (по коронавирусу. – Ред.), и второй – это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы", – сказал Разумков.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил важный момент – законопроект №2538 будет работать только три месяца.

В тренде Минздрав хочет ограничить работу общественного транспорта

"Это временный законопроект, там нет глобальных изменений в какие-то законы Украины. Временный изменения. О чем идет речь. Оперативная закупка товаров и услуг, необходимых для недопущения и ликвидации последствий коронавируса через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня; возможность 100-процентной оплаты за товары и услуги: освобождение от уплаты ввозного налога и НДС лекарств и медицинских изделий (этот перечень утверждается правительством); предоставление населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрет на государственные проверки на время карантина; определение карантина как форс-мажорного обстоятельства; админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за намеренное заражение людей. Дополнительные надбавки для медперсонала", – сказал политик.

Он отметил, что также законопроектом предусматриваются на три месяца изменения в Трудовой кодекс, согласно которому людям предлагается предоставлять оплачиваемый отпуск. Также Радуцкий добавил, что необходимо остановить все, что не касается жизнеобеспечения страны, а движение транспорта ограничить по определенным часам.

Напомним, в Украине уже подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, один из которых закончился летальным исходом – умерла украинка в Житомирской области. Власти ввели общенациональный карантин до 3 апреля, а границы Украины с Европой закрыли. Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама