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Рада проведет внеочередное заседание: все подробности

4 марта, 09:08

Денис Беспалов

Сегодня парламентарии рассмотрят вопрос перезагрузки Кабмина и заслушают отчет правоохранителей

Сегодня, 4 марта, в 16:00, по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание.

Согласно официальной повестке дня заседания, народные депутаты рассмотрят четыре законопроекта:

  • проект закона №3003 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;
  • проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего Вооруженными силами и начальника Генерального штаба с 1 марта 2020 года, а не 1 января 2021 года;
  • проект закона №0025 о ратификации договора с Францией по закупке 20 патрульных катеров;
  • проект закона №2500д о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение).

Также народные депутаты рассмотрят вопрос о перезагрузке Кабинета министров.

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По данным СМИ, 3 марта президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил отправить в отставку Алексея Гончарука и на место главы правительства назначить Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Ожидается, что состав правительства также буде переформатирован. Более детально читайте в материале "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

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Также на внеочередной заседании народные депутаты рассмотрят вопрос о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

По оценкам спикера парламента Дмитрия Разумкова, внеочередное заседание Рады продлится три-четыре часа.

Тем временем народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что на заседание Верховной Рады приглашены иностранные дипломаты и послы.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Верховная Рада Владимир Зеленский Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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