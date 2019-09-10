Рада рассматривает закон об импичменте, а Сенцов и Кольченко расскажут о пытках в плену: топ-темы дня

Сегодня в Украине и мире произойдет ряд знаковых событий, за которыми будут пристально следить новости "Сегодня".
Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. В повестке – избрание председателей комитетов и первое чтение закона об импичменте президента.
Освобожденные по обмену пленными узники России Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут пресс-конференцию в Киеве.
Продолжается рабочий визит в Украину министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску. Запланированы встречи с украинским коллегой, членами правительства и депутатами Верховной Рады.
Избранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о распределении портфелей между членами ЕК в новом составе.
В России Госдума утвердит постановление о создании комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
Днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать. Больше об итогах дня 9 сентября смотрите в сюжете:
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