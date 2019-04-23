Рада рассмотрела почти 2000 поправок к языковому закону

Завтрашнее заседание начнется с рассмотрения 1975-й поправки

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Депутаты Верховной Рады рассмотрели 1974 поправки к законопроекту № 5670-д об украинском языке, информирует пресс-служба парламента.

"Завтра, 24 апреля, парламент продолжит свою работу по рассмотрению поправки № 1975 к проекту закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – сказано в сообщении.

Председатель парламента Андрей Парубий подчеркнул необходимость мобилизации всех народных депутатов 25 апреля, чтобы принять этот закон в целом.

Всего к проекту закона подано 2082 поправки.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно государственный язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Подробнее читайте в статье: "Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты".

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать.

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