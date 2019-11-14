Вчера парламент «взорвала» земельная реформа, но сегодня тоже ожидается напряженный день

Фото: Верховная Рада Украины

Сегодня Верховная Рада возьмется за доработанный Кабинетом министров проект бюджета-2020 во втором чтении, а также запланировано рассмотрение "земельных" законопроектов.

Так, на повестке дня у депутатов в четверг стоят два бюджетных законопроекта – внесение изменений в Бюджетный кодекс (№2144) и сам главный финансовый документ страны (№2000).

Также в этот день планируется рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений: "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194) и депутаты попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (№2195).

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В тренде Рада рассмотрит бюджет Украины на 2020 год

Кроме того, депутаты возьмутся за законопроекты совершенствования администрирования налогов, предоставления правовой помощи, судебной системы, защиты информации.

Также Рада попытается включить в повестку дня следующие вопросы: изменения в Налоговый кодекс относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении энергетического сообщества; законопроект о некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств (№2078 и 2078-1).

Как сообщали новости "Сегодня", 13 ноября в парламенте был очень горячий и напряженный день. Верховная Рада приняла в первом чтении закон о земельной реформе, что вызвало бурю критики – как в сессионном зале, так и под стенами парламента.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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