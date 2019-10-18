Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Сегодня Верховная Рада начнет рассматривать в первом чтении проект бюджета Украины на 2020 год, а также пару законопроектов налоговой политики и изменения в законодательство относительно недопущения повышения цен и тарифов на газ.

Так, первым делом депутаты займутся госбюджетом и внесением изменений в поданный правительством вариант главного финансового документа страны. Стоит отметить, что накануне бюджетный комитет Рады принял к документу более двух тысяч предложений. По предварительной оценке, для учета всех этих предложений в смете необходимо около 1,9 трлн гривен. При этом в изначальном варианте бюджета-2020 заложены доходы на уровне 1,08 трлн грн и расходы – 1,17 трлн грн.

После обработки в комитете констатировали, что большинство предложений не соответствуют требованиям регламента, в частности, предложения по увеличению расходов или сокращению поступлений в бюджет, которые не содержат источников компенсации. Отдельные депутаты также подали сбалансированные предложения только формально, предложив нереалистичные компенсаторы.

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Из финансового блока вопросов сегодня также планируется рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы в связи с ратификацией Соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA).

В повестке есть законопроект №1122 о внесении изменений в закон "О рынке природного газа" по упорядочению ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ. Среди прочего, в случае принятия данного закона, Кабмину будет поручено осуществить перерасчет цены газа для населения.

В тренде Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год

Депутаты в первом чтении попытаются внести изменения в Лесной кодекс Украины относительно установления моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений (законопроект №1155).

Как сообщали новости "Сегодня", от государственного бюджета, проект которого взяла в работу Верховная Рада, зависит, сколько денег будет в нашем кошельке в следующем году. Это большая касса взаимопомощи, в которую скидываются все граждане с помощью налогов, пошлин, комиссий и т.д. А правительство каждый год делит эти средства. Читайте подробней, какие изменения ждут главную смету страны.

Отметим, что в Украине уже сомневаются, что этот документ сможет осилить социальные выплаты. Так, президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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