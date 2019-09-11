Рада рассмотрит законопроект о наказании за незаконное обогащение

В президентском законопроекте предусмотрены и уголовная ответственность, и конфискация имущества

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект № 1031 о наказании за незаконное обогащение с конфискацией незаконно нажитого имущества. Документ внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов чиновников, и наказание за приобретение таких активов направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документом предлагается узаконить процедуру признания необоснованными активы чиновников с их конфискацией в пользу государства, которые были нажиты незаконным путем, а также особенности искового производства по делам о признании таких "незаконных" активов. Предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определения видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов.

Также документом устанавливается уголовная ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых более чем в 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

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В случае судебного разбирательства о незаконном обогащении чиновник должен в своем иске привести фактические данные, подтверждающие связь активов с ним.

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Расследованием незаконного обогащения занимаются Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Рассмотрение дел о признании необоснованными активы и их конфискации предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, что на сегодня также зарегистрированы два альтернативных депутатских законопроекта о наказании за незаконное обогащение № 1031-1 и 1031-2.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

Позже президент Владимир Зеленский дважды подавал в парламент законопроекты о наказании за незаконное обогащение, но они не были одобрены депутатами восьмого созыва.

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