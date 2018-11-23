Рада разблокировала подписание закона по изменениям в Бюджетный кодекс

Вчера, 12:28

Нардеп Левченко пытался аннулировать результат вчерашнего голосования, но коллеги его не поддержали

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада не поддержала проект постановления, которым предлагалось отменить вчерашнее голосование за внесение изменений в проект Бюджетного кодекса. За проект постановления нардепа Юрия Левченко проголосовали всего 11 депутатов.

Отметим, что вчера Рада изменила Бюджетный кодекс Украины, но этого голосование попытались отменить сегодня. Но не получилось. Теперь спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующий закон и передать президенту на утверждение.

Как считает автор проекта постановления Левченко, закон рассматривался с грубым нарушением процедуры. Он отмечает, что была нарушена норма о том, что текст ко второму чтению предоставляется народным депутатам не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.

Также бюджет остро раскритиковал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Главный "радикал" объяснил, что его политическая сила не голосовала за смету государства на следующий год потому, что Рада поспешно проголосовала за бюджет ради Международного валютного фонда, а не ради украинцев, что приведет к безумному дефициту трудовых кадров.

Напомним, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге Рада приняла госбюджет-2019 сегодня в шесть утра.
закон, Рада, левченко, Бюджетный кодекс

Вы сейчас просматриваете новость "Рада разблокировала подписание закона по изменениям в Бюджетный кодекс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: архив

Принятие бюджета с "перегаром": в Раде уличили депутатов в распитии алкоголя

Вчера, 10:43

Левченко зашел в сессионный зал и его удивил запах в воздухе сессионного зала, а Геращенко обратилась к депутатам

Политика

Утро в Раде. Фото: kmu.gov.ua

Рада дала старт "черной пятнице": как депутаты встречали рассвет под госбюджет

Вчера, 11:32

У кого-то был рекорд самого позднего выступления в парламенте, а кто-то ловил "кнопкодавов"
Загрузка...

Экономика

В Раде "ночевали" члены Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Ночь на "Черную пятницу": как принимали бюджет-2019 (фото, видео)

Вчера, 09:06

Пленарное заседание Рады продлилось 20 часов, многие нардепы успели вздремнуть

Политика

Гройсман в Раде. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман: Принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный

Вчера, 09:24

Глава правительства отметил, что этот документ позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь
Загрузка...