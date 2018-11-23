Рада разблокировала подписание закона по изменениям в Бюджетный кодекс

Верховная Рада не поддержала проект постановления, которым предлагалось отменить вчерашнее голосование за внесение изменений в проект Бюджетного кодекса. За проект постановления нардепа Юрия Левченко проголосовали всего 11 депутатов.

Отметим, что вчера Рада изменила Бюджетный кодекс Украины, но этого голосование попытались отменить сегодня. Но не получилось. Теперь спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующий закон и передать президенту на утверждение.

Как считает автор проекта постановления Левченко, закон рассматривался с грубым нарушением процедуры. Он отмечает, что была нарушена норма о том, что текст ко второму чтению предоставляется народным депутатам не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.

Также бюджет остро раскритиковал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Главный "радикал" объяснил, что его политическая сила не голосовала за смету государства на следующий год потому, что Рада поспешно проголосовала за бюджет ради Международного валютного фонда, а не ради украинцев, что приведет к безумному дефициту трудовых кадров.

Напомним, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге Рада приняла госбюджет-2019 сегодня в шесть утра.