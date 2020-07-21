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Рада разблокировала закон о легализации казино

21 июля, 16:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь документ сможет подписать спикер Верховной Рады и передать его президенту

Верховная Рада разблокировала легализацию казино в Украине. Народные депутаты не поддержали ни один проект постановления об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д).

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Отметим, что закон был принят на прошлой пленарной неделе, но депутаты внесли три проекта постановлений об отмене его принятия. На сегодняшнем внеочередном заседании депутаты не набрали необходимое количество голосов (не менее 226).

Теперь документ сможет подписать спикер Верховной Рады и передать его на подпись президенту.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд. Читайте подробнее, как теперь будут работать казино в Украине.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада казино игорный бизнес легализация

Источник: Сегодня

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