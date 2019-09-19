Органы прокуратуры ждут серьезные изменения, а военной прокуратуры больше не будет

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №1032 о ликвидации Генеральной прокуратуры и смены ее на Офис генерального прокурора. За реформу органов прокуратуры проголосовали 259 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры" отмечается, что образованные в системе прокуратуры такие новые структуры, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и Совет прокуроров Украины за последние годы оказались неспособными в полной мере независимо и эффективно выполнять возложенные на них функции.

"Дальнейшее реформирование органов возможно лишь при условии осуществления первоочередных мероприятий по проведению оценки соответствия действующих прокуроров критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики. А также при условии предоставления возможностей для других кандидатов, которые имеют соответствующую подготовку, занимать должности в прокуратурах всех уровней", – говорится в документе.

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Так, реформа прокуратуры предполагает следующее:

Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;

ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек;

генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;

предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;

прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Согласно закону, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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