Рада решила отменить "похоронную" правку Лозового

Парламент поддержал за основу законопроект №8116 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований проведения экспертизы". Документ за основу в первом чтении после нескольких неудачных попыток поддержали 235 депутатов (сначала 223 и 218).

Документ отменяет поправку к УПК, которая осложняет захоронение умерших.

В пояснительной записке указано, что 15 декабря 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", которым в УПК были внесены существенные концептуальные изменения. Они вступили в силу через три месяца после вступления в силу данного закона – с 15 марта 2018 года.

"Анализ указанных изменений дает основания утверждать, что они будут иметь большой негативный общественный резонанс. Это объясняется тем, что изменениями устанавливается обязанность следователя обратиться в суд для получения экспертного заключения. Именно указанный долг приведет к усложнению процедуры похорон", – говорится в записке.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон об изменениях в процессуальные кодексы (Уголовный, Гражданский, Административный и другие), который фактически запустил судебную реформу. Тогда эксперты отмечали, что это самый объемный документ, который рассматривал парламент за все годы независимости Украины. В общей сложности было обработано больше 4300 правок. Среди них были приняты изменения в УПК авторства нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, которые вступили в силу 15 марта. Именно они стали причиной паники среди юристов и адвокатов.

До 15 марта 2018 года. когда умирал человек, то, по правилам, на место смерти выезжали медики и следственно-оперативная группа. Врачи констатировали смерть, а следователь отправлял тело в морг, сопровождая его, при необходимости, постановлением о проведении судмедэкспертизы. Однако теперь, по закону, следователям запрещено самим назначать экспертизу. Они должны будут обращаться за разрешением в суд, у которого на его выдачу будет 72 часа. Иными словами, похоронить умершего теперь можно только после разрешения суда.

В полиции уже заявили, что суды "завалили" разрешениями на похороны.