Рада решила проблему с дезертирами в ВСУ: что значит новый закон

/ Фото: Минобороны Украины

Верховная Рада как раз к старту осеннего призыва в Украине приняла во втором чтении законопроект № 1227 относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы. Документ поддержали 287 народных избранников.

Данный закон регулирует проблему с дезертирами. Теперь военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований, которые самовольно покидают воинскую часть или место службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен признаются такими, которые больше не входят в состав украинской армии.

Кроме того, за дезертирами сохраняется статус военнослужащего на период осуществления уголовных производств правоохранителями и в судах. На указанный период им приостанавливается выплата денежных средств и они не смогут пользоваться "военными" льготами.

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В случае, если суд признает их невиновными по обвинению в дезертирстве, таким военнослужащим восстанавливаются выплаты и соответствующие гарантии социальной защиты.

Среди прочего, законом устанавливается, что отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях (военная кафедра) и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. Такая отсрочка предоставляется на весь период проведения военной подготовки и на срок, который длится от завершения такой подготовки до присвоения гражданину Украины первичного воинского звания офицерского состава, но не дольше чем до конца текущего года после завершения подготовки.

Также будет проведена проверка данных о призывниках относительно судимостей, уголовных наказаний для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечит их объективными данными о призывниках и уменьшит случаи уклонения гражданами от призыва на срочную военную службу.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада урегулировала применение вооружения в особый период. Закон юридически защитит украинских военных, которые защищают страну от агрессии РФ.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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