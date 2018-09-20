Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности (дополнено)

Теперь депутатов ждет продолжение работы над документом, после чего будет окончательное решение

Верховная Рада за основу и в целом поддержала президентский законопроект по отмене депутатской неприкосновенности и определила порядок дальнейшей работы над документом. За данное решение проголосовали 274 депутата.

Таким образом, до 19 октября депутаты могут внести еще свои предложения и правки в законопроект. Комитеты по регламенту, бюджету, антикоррупционный, по европейской интеграции могут внести свои предложения к документу до 7 ноября 2018 года (включительно).

Указано, что правовой комитет должен проработать предложения и поправки к законопроекту и организовать предоставление нардепам документов, предусмотренных частью третьей статьи 150 Регламента ВР, в период до 21 ноября 2018 (включительно). При этом рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) может произойти не раньше, чем через семь дней после предоставления депутатам ВР соответствующих выводов комитетов парламента.

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Отметим, что вместе с президентским также рассматривался депутатский законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)", который. Однако документ поддержали лишь 213 нардепов.

Напомним, что в октябре 2017 года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав оба документа. Предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Также глава государства хочет убрать пункт, который не позволял привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Верховной Рады.

В Раду были поданы два законопроекта – президентский и депутатский. 7 июня стало известно, что Конституционный суд дал официальное заключение по отмене депутатской неприкосновенности – был одобрен депутатский законопроект. 20 июня КС одобрил отмену депутатской неприкосновенности по президентскому законопроекту.