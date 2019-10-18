Рада сделала шаг к отделению ГТС от "Нафтогаза"

Фото: facebook.com/utg.ua

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2239-1, который предполагает отделение газотранспортной систему (ГТС) от НАК "Нафтогаз". Проект закона о внесении изменений в законодательство Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа подержали 286 народных депутатов.

Документ разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи в соответствии правилам европейского энергетического рынка. Таким образом, законопроект предполагает, что "Нафтогаз" будет поставлять топливо, а транспортировать его в Европу будет отдельный оператор.

Законопроект устанавливает, что компания, которой передаются объекты государственной собственности с целью создания оператора газотранспортной системы (а также системы передачи электроэнергии), должна быть полностью независимой в принятии решений по использованию, эксплуатации, обслуживанию, планированию, развитию и их финансированию.

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Оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, которое принадлежит государству. Оператором газотранспортной системы будет одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее выведут из состава группы "Нафтогаз" и отдадут в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня в Украине стартовал новый этап отделения оператора ГТС. Задача очередного этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого оператора.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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