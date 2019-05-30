Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рада сделала шаг к внедрению новых званий в армии

30 мая, 13:24

В Украине намерены отказаться от звания "прапорщик" и разделить сержантский и старшинский состав

Фото: Минобороны Украины

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 10181 об изменении воинских званий в Украине. Документом также предлагается отменить звания "прапорщик". Соответствующий законопроект поддержал 231 депутат.

Законопроектом о внесении изменений в законодательство относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ("мичман", "старший мичман") и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Кроме того, документ предлагает определить должностные обязанности для новых должностей в ВСУ, в частности, в Уставе внутренней службы для должностей: "главный сержант" ("главный старшина") бригады, полка, батальона, дивизиона; "начальник медицинского пункта" полка, батальона, дивизиона, роты; "сержант-инструктор", "старший инструктор" ("старшина-инструктор"), "инструктор по тактической медицины" роты (батареи), "сержант по материальному обеспечению" и другие.

Напомним, ранее мы писали, как и зачем в Украине хотят изменить систему воинских званий в Украине. Организационно-штатная структура украинской армии до сих пор во многом повторяла советскую, но теперь звания в ВСУ хотят привести к стандартам НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, армия, законопроект, ВСУ, звания

Вы сейчас просматриваете новость " Рада сделала шаг к внедрению новых званий в армии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие

Сегодня, 07:13

В авиакатастрофе погибли члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: трое оккупантов уничтожены

Сегодня, 07:37

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Война продолжается: фотограф показал впечатляющие снимки рассвета на передовой

Вчера, 03:07

Фотограф рассказал, как бойцы на передовой несут дежурство в густом тумане

На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео

28 мая, 10:50

Военные отработали реакцию на различные ситуации и провели артиллерийские стрельбы

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Основатель Huawei назвал столкновение с США «неизбежным»

Как у лебедя: как предотвратить появление морщин на шее

Кучма обнаружил причину всех проблем украинской истории

6 сообщений от мужчины, после которых вам надо от него бежать

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь