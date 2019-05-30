Рада сделала шаг к внедрению новых званий в армии

В Украине намерены отказаться от звания "прапорщик" и разделить сержантский и старшинский состав

Фото: Минобороны Украины

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 10181 об изменении воинских званий в Украине. Документом также предлагается отменить звания "прапорщик". Соответствующий законопроект поддержал 231 депутат.

Законопроектом о внесении изменений в законодательство относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ("мичман", "старший мичман") и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Кроме того, документ предлагает определить должностные обязанности для новых должностей в ВСУ, в частности, в Уставе внутренней службы для должностей: "главный сержант" ("главный старшина") бригады, полка, батальона, дивизиона; "начальник медицинского пункта" полка, батальона, дивизиона, роты; "сержант-инструктор", "старший инструктор" ("старшина-инструктор"), "инструктор по тактической медицины" роты (батареи), "сержант по материальному обеспечению" и другие.

Напомним, ранее мы писали, как и зачем в Украине хотят изменить систему воинских званий в Украине. Организационно-штатная структура украинской армии до сих пор во многом повторяла советскую, но теперь звания в ВСУ хотят привести к стандартам НАТО.

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