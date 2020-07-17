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Рада сделала жесткое заявление о путинском референдуме в Крыму

17 июля, 13:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Россия в очередной раз нарушила нормы международного права

Верховная Рада выразила протест против проведения в оккупированном Россией Крыму голосования за поправки в Конституцию РФ.

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Соответствующий проект постановления №3736 "О Заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республики Крым и городе Севастополе" поддержали 306 депутатов.

В заявлении Верховная Рада заявляет свой решительный протест в связи с очередным нарушением международного права со стороны Российской Федерации.

Верховная Рада обращается к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций с призывом дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации и осудить проведение незаконного общероссийского голосования в Крыму.

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Украинские депутаты призывают демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Запад усилить санкции против России за проведение голосования на оккупированном полуострове.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь идет, в частности, об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Кроме того, одна из поправок предполагает, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине.

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Россия Крым Верховная Рада Украина референдум

Источник: Сегодня

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