Рада сегодня может провести срочное заседание, депутаты собирают подписи

Пока некоторые депутаты спят в сессионном зале, Верховная Рада полдня рассматривала законопроект о легализации игорного бизнеса. Однако парламентарии намерены провести сегодня вечером внеочередное заседание, чтобы рассмотреть коронавирусные законопроекты. Об этом заявил в парламенте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нам оппозиция сегодня целый день сетует, что нужно наработать те закон по "ковиду", которые сегодня есть. Я хочу проинформировать всех коллег, что сегодня мы собираем подписи, и будем проводить внеочередное заседание. Господин спикер, прошу вас обратить на это внимание, чтобы мы рассмотрели эти неотложные для страны законы", – сказал он.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что ждет 150 подписей от депутатов.

"Если будет поддержка народных депутатов, я сегодня могу объявить внеочередное заседание", – сказал глава парламента.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что внеочередное заседание планируется на 18:00.

Отметим, что пока не известно, какие именно законопроекты хотят вынести на рассмотрение внеочередного заседания. Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Кабмин одобрил штрафы за нарушение масочного режима. Теперь правительство ожидает, что парламент поддержит законопроект.

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Смотрите также видео, как в Раде отчитали депутатов за отсутствие масок на лице:

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